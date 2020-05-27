Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde de kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 27.05.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 18:58 ABONE OL