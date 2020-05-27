27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde de kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 18:58
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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Yeni sezonda yerli ve bonservisi elinde oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Arda Turan...

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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Cimbom'da Fatih Terim, kış transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski öğrencisini kadroda istemiş ancak transfer Mustafa Cengiz engeline takılmıştı.

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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu da boşta kalmıştı.

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Arda Turan imzayı atıyor! Galatasaray...

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir Arda Turan hamlesi geldi.

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