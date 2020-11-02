Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

Galatasaray'da sezon başında skor yüküne katkıda bulunan fakat son haftalarda performansında düşüş yaşayan Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılılar son kararını verdi. Bu kapsamda Cimbom Senegalli yıldızı göndermeyi planlarken, yerine ise teknik direktör Fatih Terim'in istediği yıldız ismi transfer edecek. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasarat haberleri