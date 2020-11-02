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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

Galatasaray'da sezon başında skor yüküne katkıda bulunan fakat son haftalarda performansında düşüş yaşayan Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılılar son kararını verdi. Bu kapsamda Cimbom Senegalli yıldızı göndermeyi planlarken, yerine ise teknik direktör Fatih Terim'in istediği yıldız ismi transfer edecek. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasarat haberleri

Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:45
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...
Yaz transfer döneminde beklenilen hamleleri yapamayan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı.
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

Sarı-kırmızılı takımda gönderilecek isimler netlik kazanmaya başlarken, transfer operasyonu da hız kazandı.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

DIAGNE SON ŞANSINI DA KULLANAMADI!
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da Mbaye Diagne son şansını da kullanamadı, devre arasında "gidecekler" listesinin ilk sırasına yazıldı.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçında on birde maça başlayan ama büyük hayal kırıklığı yaratıp 56. dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin üzeri çizildi.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Diagne gidiyor yerine ise...

Teknik Direktör Fatih Terim, Belçika'dan daha da geriye giderek dönen Diagne'yi artık takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi.

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