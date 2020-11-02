02 Kasım 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kariyerini sürdüren Ali Akman, yeşil-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilmişti. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen dünya devi de, transferi gerçekleştirmek için gaza bastı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:59
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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman TFF 1. Lig'de bu sezon adeta rüzgar gibi esiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

18 yaşındaki Akman, 8 haftada 7 kez ağları sarsarak bir yandan gol krallığı yarışında iddiasını gösterirken, bir yandan da Süper Lig devlerini peşine taktı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş transferi için birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Ali Akman için karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

FATİH TERİM'DEN AYHAN AKMAN'A TELEFON

Bu transfer için bir hayli istekli olan Fatih Terim'in, Ali'nin amcası Ayhan Akman'ı arayarak performansı nedeniyle bizzat tebrik ettiği ve kutladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istedi! Dünya devi alıyor...

Ayrıyeten Terim, Ayhan'a yeğeninin böyle devam etmesi halinde Galatasaray'da düşünebileceklerini ifade etti ve kendisi ile görüşmeden kimseye söz vermemesini de istedi.

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