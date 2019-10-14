14 Ekim 2019, Pazartesi

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren ancak yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 3 isme imzayı attırıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:26
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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Süper Lig ve Devler Ligi'ndeki macerasında istenilen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonu için takımdan gönderilecek ve kalacak isimleri netleştiriyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olmayan ve Gençlerbirliği maçı sonrası düzenlenen basın toplatısında ocak ayını işaret eden Fatih Terim raporunu büyük ölçüde hazırladı.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Aslan, kadrosuna Seri, Nzonzi, Lemina, Emre Mor, Babel, Falcao ve Andone gibi isimleri katmıştı.

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