Galatasaray'dan flaş transfer atağı! 3 isim imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren ancak yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 3 isme imzayı attırıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...