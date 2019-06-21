21 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.06.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 11:36
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"