Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





