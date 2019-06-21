21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın takımda kalacağına karar vermişti. Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ise ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılılarda yıldız isme gelen sürpriz teklif sonra ayrılık ihtimali kuvvetlendi. İşte beklenmeyen transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 11:36
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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...


Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Kazanılan şampiyonlukta kritik bir rol oynayan Faslı yıldız Younes Belhanda önümüzdeki sezon takımda kalacak.

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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye Arap kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı kurmaylar iyi bir fiyata elden çıkarmayı düşünüyor.

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Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...

Bu gelişmeleri yaşayan Aslan, hiç beklemediği bir transfer teklifi aldı.

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