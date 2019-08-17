Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao'nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk'a kaybedeceği belirtildi.