17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. 9 dakika içerisinde gördüğü 2 sarı kart ile teknik heyet ve yönetimin sabrını taşıran Marcao'nun performans düşüklüğünün nedeni belli oldu. İşte Galatasaray'daki Marcao gerçeği, yönetimin maç sonrası aldığı karar ve transfer detayı...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 14:12
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