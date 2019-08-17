17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. 9 dakika içerisinde gördüğü 2 sarı kart ile teknik heyet ve yönetimin sabrını taşıran Marcao'nun performans düşüklüğünün nedeni belli oldu. İşte Galatasaray'daki Marcao gerçeği, yönetimin maç sonrası aldığı karar ve transfer detayı...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 14:12
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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Denizlispor karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da taraftar endişeli...

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Acilen bir forvet alınması gerektiği tekrar gözler önüne gelirken transfer sezonu kapanmadan stopere de ihtiyaç duyulduğu görüldü.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Özellikle bir isim vardı ki varlık gösterememesi bir kenara takımını da adeta yaktı.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

O isim Marcao'ydu... Hazırlık maçlarındaki kötü performansını devam ettiren Marcao, sarı kırmızılı taraftarları da adeta çileden çıkardı.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao'nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk'a kaybedeceği belirtildi.

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