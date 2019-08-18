Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da transferin bir numaralı gündemi Radamel Falcao gibi görünse de sarı-kırmızılılar ihtiyacın gözle görülür hale gelmesiyle stoper arayışına girdi ve adayları belirledi. İşte detaylar...