17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, sarı kırmızılıların rakibine 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi. Ünlü yorumcu Galatasaray'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 11:30
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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Luyindama, Marcao topu iyi oyuna sokuyormuş... Çok iyi soktun. Topu falan iyi sokma kardeş. Bulunduğun yerde alan bırakmayacaksın, rakibini kontrol altına tutacaksın, rakibinden alıp orta sahaya vereceksin. Sen Belhanda mısın? Belhanda'nın ayakkabısını taşıyamazlar.

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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GEÇEN YILKİ GİBİ ALAMAZ"

Donk diye adam var niye oynamıyor. Zaten senin stoperlerine orta sahadan darbeleri gelmezlerse bak işte atıldı. Orta sahadan darbeli gelirlerse bunları yollamayacak tek adam Donk. O da yok. Senin stoperlerin oyun kurmaya kalkıyor. Geçen sezon şampiyonluk falan ama geçen sezon gibi şampiyonluğu alamaz Galatasaray.

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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Penaltı olursa atacak adam Belhanda'dır. Diagne'nin geçen sezon defoları var. Selçuk beyin olarak hazır değik. Selçuk şu an Galatasaray'da orta saha oynayacak oyuncu değil. Ses çıkarmazsa 1 sene sonra yardımcı antrenör olur.

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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Seri denen adam Seçuk'a yakın. Siz Donk'u koyun oraya, Seri'yi de öne alın Belhanda ile oynasınlar. Fatih hocaya bazı şeylere kıyamıyor. Galatasaray buradan berabere ve galip çıkarsa kurban kessinler. Böyle bir Galatasaray olmaz. Böyle oynamakla Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamazlar.

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