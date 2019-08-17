17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, sarı kırmızılıların rakibine 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi. Ünlü yorumcu Galatasaray'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 11:30
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