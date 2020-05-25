25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Liglere verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, listelerine Ahmed Musa'yı aldıkları iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:38
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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tüm takımlar yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, sezon sonu Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon için şampiyonluk yarışında olmak isteyen ezeki rakipler birçok futbolcu ile temasa geçmişti.

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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde sürekli karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray uzun süredir bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu.

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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yerli futbolcuları kadrosuna katma planlarına devam eden İstanbul takımları yabancı futbolcu konusunda da temaslarını sürdürüyordu.

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Ahmed Musa'dan transfer sorusuna cevap! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen İstanbul ekipleri yıldız bir isim transferinde karşı karşıya gelmişti.

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