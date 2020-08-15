15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli günler geçiren Galatasaray, kadrosuna 3 isim takviye ederken Ryan Donk'la da sözleşme uzatmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, forvet konusunda da kararını verdi. İşte deneyimli çalıştırıcının aldığı o 4 flaş karar ve Cimbom'daki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 11:57
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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitiren sarı kırmızılılar gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllığına sözleşme uzatmıştı.

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Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve yeni sezonda maç sayısının da artması ile birlikte Galatasaray, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı.

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