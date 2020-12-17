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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Ziraat T��rkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmiş ve adını bir sonraki tura yazdırmıştı. Karşılaşma sırasında frikik kullanmak isteyen Emre Akbaba ile Belhanda arasında gergin anlar yaşanmıştı. O gerginliğin etkileri sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:06
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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Maçta sarı-kırmızılı takımdan Younes Belhanda ve Emre Akbaba arasında bir tartışma yaşanmış, iki oyuncunun arasına giren Etebo ortamı yumuşatmıştı.

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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Belhanda, kaptan olarak sahaya çıktığı Darıca maçındaki hareketi ile G.Saray'da yine tepkileri üzerine çekti.

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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Faslı futbolcu ilk yarıda penaltıyı ağlara gönderirken 70. dakikada kazanılan frikiği Emre Akbaba kullanmak isterken Belhanda, takım arkadaşının elinden topu sert şekilde çekip atışı kendisi kullandı.

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Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Kaptan Belhanda'nın sergilediği bu davranışı Fatih Terim'den de kulübede tepki aldı.

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