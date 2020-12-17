Belhanda ve Emre Akbaba arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor! Fatih Terim...

Ziraat T��rkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmiş ve adını bir sonraki tura yazdırmıştı. Karşılaşma sırasında frikik kullanmak isteyen Emre Akbaba ile Belhanda arasında gergin anlar yaşanmıştı. O gerginliğin etkileri sürüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:06 ABONE OL