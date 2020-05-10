10 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e ara verilmişti. Bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlayan Gaalatasaray'ın önceliği, takımdan ayrılacak isimlerin oluşturduğu boşlukları doldurmak olacak. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da istediği milli yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:58
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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Önümüzdeki sezon Marcelo Saracchi ile rekabete girecek yerli bir sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray gözünü, Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcuya dikti.

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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Takvim'de yer alan habere göre Umut Meraş'ı devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı.

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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Üst lige çıkamayan Le Havre'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü.

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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Cimbom'un yıldız oyuncu için transfer teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olacağı ifade edildi.

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Beşiktaş istiyordu! Milli futbolcuyu Galatasaray da gündemine aldı

Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.

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