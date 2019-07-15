15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan yıldız futbolcu, neden sarı-lacivertli takımı tercih ettiğine de açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 13:52
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