15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan yıldız futbolcu, neden sarı-lacivertli takımı tercih ettiğine de açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 13:52
  • 1
  • 17
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, Hollanda basınına verdiği röportajda sarı lacivertlilere transfer sürecinden bahsetti.

  • 2
  • 17
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

Rodrigues, Galatasaray'da iyi bir dönem geçirdiğini ancak Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme konusunda istekli davrandığını söyledi.

  • 3
  • 17
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

Voetbal Internacional'e konuşan Rodrigues'in sözleri şu şekilde;

  • 4
  • 17
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

"FENERBAHÇE BANA SAHİP OLMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

"Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim ve kulüple taraftarlara çok saygı duydum ama Fenerbahçe bana sahip olmak istediğini gösterdi.

  • 5
  • 17
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

2 yıllığına kiraladılar ve ben de Avrupa'ya dönmek istedim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör