15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Takıma yapılan takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılarda Fernando Reges'in satılması ve Badou Ndiaye'nin takımına geri gönderilmesinin Fatih Terim'den orta saha mevki için acil transfer yapılması talimatı geldi. Bunun üzerine harekete geçen kurmaylar dev bir ismin peşinde. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 00:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56
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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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