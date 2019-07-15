15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a Manchester United'dan dev isim!
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Takıma yapılan takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılarda Fernando Reges'in satılması ve Badou Ndiaye'nin takımına geri gönderilmesinin Fatih Terim'den orta saha mevki için acil transfer yapılması talimatı geldi. Bunun üzerine harekete geçen kurmaylar dev bir ismin peşinde. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 00:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56
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