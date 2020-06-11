11 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ile anlaşması biten Vertonghen'in peşine düştü. Belçikalı futbolcuya 2 yıllık anlaşma önerilecek.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 06:36
ABONE OL
  • 1
  • 19
Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.


GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.


  • 3
  • 19
Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.


  • 4
  • 19
Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

  • 5
  • 19
Galatasaray Tottenham'lı yıldızın peşinde! Bedavaya geliyor...

Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör