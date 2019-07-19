19 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig karşılaştı. Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'ndaki karşılaşmada yeni transfer Ryan Babel oyunuyla taraftarların beğenisini toplarken bir de gol kaydetti. İşte Ryan Babel'in golü sonrası taraftar tepkileri...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 20:50
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Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!
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Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!
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Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!
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Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!
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Galatasaray'da Ryan Babel ilk golünü attı!
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