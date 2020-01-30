30 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin bileti kesti. Verdiği şansları iyi kullanamadığını düşündüğü oyuncuya ligin ikinci yarısında forma şansı vermeyi düşünmeyen Terim, genç yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:56
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Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından verilen şansı değerlendiremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyor.

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Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Fanatik'in haberine göre sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.

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Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

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Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Emre Mor'un babası Türk, annesi ise Makedondur. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi Tatar kasabasındandır.

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Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Danimarka'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giymektedir.

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