Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Kendine kulüp bul...

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin bileti kesti. Verdiği şansları iyi kullanamadığını düşündüğü oyuncuya ligin ikinci yarısında forma şansı vermeyi düşünmeyen Terim, genç yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi.