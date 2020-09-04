04 Eylül 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray pandemi sonrası yaşanan kriz nedeniyle takım bütçesinde küçükmeye gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 18:16
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Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Gelecek sezon adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da iç transfer adına yoğun mesai harcanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Bir yandan FFP çerçevesinde orta saha transferi için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekip bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklanıyor.

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Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Pandemi nedeniyle mali kriz yaşayan Cimbom, 60 milyon euro'luk maaş bütçesini 40 milyon euro'ya düşürmek istiyor.

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Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Sporx'in haberine göre; Feghouli, Belhanda, Diagne ve Marcao gibi piyasası olan isimleri yüksek teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. işte o isimler...

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Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

EMRE TAŞDEMİR

Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.

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