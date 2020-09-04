Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...

Sporx'in haberine göre; Feghouli, Belhanda, Diagne ve Marcao gibi piyasası olan isimleri yüksek teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. işte o isimler...