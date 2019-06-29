29 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden...
Transferde 3 bombayı birden patlatan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını peş peşe yaptığı KAP bildirimleriyle açıklamıştı. Yapılan bu transferlerle taraftarını heyecanlandıran Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak biri Barcelona'dan olmak üzere iki ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 29.06.2019 10:04
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