Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden...

Transferde 3 bombayı birden patlatan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını peş peşe yaptığı KAP bildirimleriyle açıklamıştı. Yapılan bu transferlerle taraftarını heyecanlandıran Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak biri Barcelona'dan olmak üzere iki ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...