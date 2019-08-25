25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'in başlamasıyla takımlardaki eksiklerde ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle transfer döneminin bitmesi az bir süre kala, takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Falcao transferinin çıkmaza girmesinin ardından rotasını başka bir futbolcuya çevirdi. Cimbom, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 11:01
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminde en çok konuşulan takımların başında Galatasaray geliyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Falcao transferiyle gündemi uzun süre meşgul etti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çektirdikten sonra Aslan olması beklenen Kolombiyalı yıldızın transferinde sorun çıktı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Yıldız futbolcu ile her konuda anlaşan Galatasaray Monaco'yu bir türlü ikna edemedi. Bu gelişmelerin ardından Cimbom rotayı başka bir isme çevirdi.

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