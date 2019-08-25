Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'in başlamasıyla takımlardaki eksiklerde ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle transfer döneminin bitmesi az bir süre kala, takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Falcao transferinin çıkmaza girmesinin ardından rotasını başka bir futbolcuya çevirdi. Cimbom, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





