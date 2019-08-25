25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Falcao transferinde de sorun çıkmasının ardından Galatasaray rotasını başka isimlere çevirdi. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroya bir stoper daha alınmasını istedi. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:49
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Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Lige kötü başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda transferlerin bir an önce bitmesi için büyük çaba harcanıyor.

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Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Galatasaray'da son olarak Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Ozornwafor 1 yıl kiralık olarak Deportiva Almeria ekibine transfer oldu.

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Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Galatasaray Yunan golcüsü Kostas Mitroglou da PSV'ye gönderildi.

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