Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Falcao transferinde de sorun çıkmasının ardından Galatasaray rotasını başka isimlere çevirdi. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroya bir stoper daha alınmasını istedi. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





