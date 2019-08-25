25 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Falcao transferinde de sorun çıkmasının ardından Galatasaray rotasını başka isimlere çevirdi. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroya bir stoper daha alınmasını istedi. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:49
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"