25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

Transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde yeni hamle! Sarı kırmızılıların dört gözle beklediği Kolombiyalı'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... Kurmayların verdiği karar sonrası harekete geçen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kararını verdi...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 12:34
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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

Galatasaray taraftarlarının 1.5 aydır heyecanla transferini beklediği Radamel Falcao için önemli bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

Kolombiyalı yıldızın gelişi rötar yaptıkça, sarı kırmızılı taraftarların sinirleri de geriliyor...

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut, Monaco ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

Galatasaray yönetimi de bir toplantı yaparak gelinen son durumu masaya yatırdı. Zirveden çıkan sonuç da belli oldu!

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!

YÖNETİCİLER ÇOK POZİTİF

Alınan bilgilere göre; Sarı-Kırmızılılar yaşanan olumsuzluklara rağmen çok pozitif... Yönetimin, Falcao'nun Galatasaray forması giyeceğinden emin olduğu öğrenildi.

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