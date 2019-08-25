25 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Falcao kararı!
Transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde yeni hamle! Sarı kırmızılıların dört gözle beklediği Kolombiyalı'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... Kurmayların verdiği karar sonrası harekete geçen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kararını verdi...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 12:34
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