22 Haziran 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği ve girişimlerin başladığı yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de takımda görmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif yaparak girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:29
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunu resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, gelecek sene de bu unvanını korumak istiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertliler ise gelecek sezon şampiyon olarak taraftarının gönlünü almak istiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor

Yeni transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Süper Lig'in iki devi, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

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