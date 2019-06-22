22 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Fatih Terim ısrarla istiyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği ve girişimlerin başladığı yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de takımda görmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif yaparak girişimlerine başladı.
Giriş Tarihi: 22.06.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:29
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