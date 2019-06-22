Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Arjen Robben'den haber var... Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





