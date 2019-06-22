22 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Arjen Robben'den haber var... Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 14:28
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Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

İç ve dış transferde harekete geçen Cimbom, ilk somut adımları atmak üzere...

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Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Ara transfer döneminde takıma dahil olan Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a yollayarak transferde kaynak yaratmayı hedefleyen Galatasaray, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini bitirdi.

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Arjen Robben kararını verdi! Galatasaray...

Cimbom ayrıca ara transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı ve Marcao ile iyi uyum yakalayan Luyindama'nın bonservisini aldı.

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