22 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hız kesmeden yeni sezon için takviye çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Cimbom, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı resmen açıklaması beklenen Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Yıldız oyuncu için kulübüyle anlaşmaya varan ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için gün sayan Galatasaray'da beklenmedik bir transfer krizi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 10:33
  • 1
  • 14
Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 14
Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Cimbom'un yeni sezondaki hedefi ise Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmak...

  • 3
  • 14
Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, şimdiden 4 transferde mutlu sona ulaştı.

  • 4
  • 14
Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Aslan, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini açıkladı.

  • 5
  • 14
Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Galatasaray, ara transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Christan Luyindama'yı ise bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör