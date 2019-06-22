Galatasaray'a transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hız kesmeden yeni sezon için takviye çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Cimbom, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı resmen açıklaması beklenen Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Yıldız oyuncu için kulübüyle anlaşmaya varan ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için gün sayan Galatasaray'da beklenmedik bir transfer krizi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





