Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ

Ama Galatasaray'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!