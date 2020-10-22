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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Galatasaray, sezona hızlı bir giriş yapsa da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası kulüp içerisindeki problemler su yüzüne çıktı. Millyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, köşe yazısında teknik direktör Fatih Terim ile flaş bir ismin arasındaki iplerin koptuğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 13:38
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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

Transfer döneminde tam olarak taraftarın beklentisi karşılayamayan Galatasaray'da neler oluyor? Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, perde arkasında yaşananlar ve bilinmeyenleri kaleme aldı.

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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

İşte Bilal Meşe'nin yazısı:

Galatasaray'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Ortam bir hayli gergin, alınan sonuçlar ortada...

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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

Teknik Direktör Fatih Terim, önce 'üçüncü kızım' dediği Hande Sümertaş, ardından de hemşehrisi de olan yardımcısı Hasan Şaş ile yollarını ayırdı. Bunlar bilinenler... Ama duyulmayanları görebilmek için iki sezon geriye gidelim. İlk kırılma Gomis'in gidişi sonrasında başladı.

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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

Santrfor aranıyor, çeşitli isimlerin adı geçiyordu. Ancak transferin son gününde limitlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine apar topar Ömer Bayram getirilirken, mali işlerden sorumlu isim Sedef Hacısalihoğlu da gönderildi.

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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim...

İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ

Ama Galatasaray'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!

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