14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Şener Özbayraklı'yı sağlık kontrolünden geçiren Cimbom, Babel'le de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın son bombası ise Arda Turan. Sarı kırmızılılar İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından Arda'ya sürpriz bir çağrıda bulundu. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 10:18
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"