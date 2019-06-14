14 Haziran 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Şener Özbayraklı'yı sağlık kontrolünden geçiren Cimbom, Babel'le de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın son bombası ise Arda Turan. Sarı kırmızılılar İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından Arda'ya sürpriz bir çağrıda bulundu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 10:18
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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

Yeni sezonda ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

Babel ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Şener Özbayraklı'yı sağlık kontrolden geçirdi. Yönetim son olarak Jimmy Durmaz ile de anlaşma sağlamak üzere.

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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

Cimbom'da bu gelişmeler yaşanırken geçtiğimiz gün bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

İspanyol basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda Turan da, Galatasaray'a yeniden dönmek istiği öğrenildi.

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