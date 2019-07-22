22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Transferin döneminin iki hızlı takımı Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya! Sarı kırmızılılar, ön libero tarzı bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in hedefi sarı lacivertlileri kızdıracak. İşte son dakika transfer gelişmesi ve ayrıntılar:

Giriş Tarihi: 22.07.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 17:39
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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, iki ismin transferini birden bitirdi.

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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Bu isimleri masasında gören Fatih Terim, asıl hedefindeki ismi yönetimle paylaşınca ön anlaşma yapılan iki ismin transferi askıya alındı.

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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Fatih Terim'in belirlediği o isim ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak türden...

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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma çabası verirken 6-8 numara oynatmayı düşündüğü ismi yönetime rapor etti.

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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Bu isim Fenerbahçe'nin de transferini bitirmeye çalıştığı bir oyuncu... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek transfere dair son durum şöyle;

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