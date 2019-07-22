22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak
Transferin döneminin iki hızlı takımı Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya! Sarı kırmızılılar, ön libero tarzı bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in hedefi sarı lacivertlileri kızdıracak. İşte son dakika transfer gelişmesi ve ayrıntılar:
Giriş Tarihi: 22.07.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 17:39
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