Fatih Terim'in yeni hedefi Fenerbahçelileri kızdıracak

Transferin döneminin iki hızlı takımı Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya! Sarı kırmızılılar, ön libero tarzı bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in hedefi sarı lacivertlileri kızdıracak. İşte son dakika transfer gelişmesi ve ayrıntılar: