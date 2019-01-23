23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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Galatasaraydan Fenerbahçeye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Ara transfer dönemi için takıma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaraydan Fenerbahçeye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada "Transfer için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmeler devam ediyor" demişti.

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Galatasaraydan Fenerbahçeye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Sarı-lacivertliler, ikinci yarı öncesi Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna dahil etmişti.

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Galatasaraydan Fenerbahçeye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz.

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Galatasaraydan Fenerbahçeye flaş Serdar Aziz yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini ve bu oyuncularla yolların ayrılacağını açıklamıştı.

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