29 Aralık 2020, Salı

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından şimdi başka bir yıldız için karşı karşıya geldiler. İşte iki ezeli rakibin ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu o isim ve detaylar...


Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 07:12
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında kötü gidişe dur dedi ve puanını 26'ya çıkardı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ezeli rakipler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için bazı isimleri gündemine aldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Ezeli rakipler her transfer döneminde olduğu gibi ocak ayından da aynı isimler üzerinde karar kıldı.

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