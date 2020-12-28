Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Ocak ayında görüşme yapacak

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından şimdi başka bir yıldız için karşı karşıya geldiler. İşte iki ezeli rakibin ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu o isim ve detaylar...







BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 07:12 ABONE OL