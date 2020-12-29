Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray transfer piyasasına da hızlı bir giriş yaptı. Bir süredir Kasımpaşa ve Aytaç Kara ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı takım kulübü ve 27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı.