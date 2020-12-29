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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

Sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek Aytaç Kara, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a imza atacak. Sarı-kırmızılı takım 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecekken, sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 29.12.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 07:12
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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray transfer piyasasına da hızlı bir giriş yaptı. Bir süredir Kasımpaşa ve Aytaç Kara ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı takım kulübü ve 27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı.

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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Aytaç Kara ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

CİMBOM'U SEÇTİ
Beşiktaş ve Trabzonspor da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde teknik direktör Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

Başarılı futbolcu, Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 43. dakikasında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan dışı kalmıştı. F.Bahçe'ye karşı forma giymeyecek olan futbolcu, böylece Kasımpaşa defterini kapatmış oldu.

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Aytaç Kara devre arasında Galatasaray’da! İşte sözleşme şartları

233
Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan Aytaç Kara, 2 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Kariyeri boyunca 233 karşılaşmada oynadı, 26 gol ve 15 de asisti bulunuyor.

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