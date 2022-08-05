Anasayfa Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, transferde son günlerde üst üste bombaları patlatırken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Cimbom, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.08.2022- 17:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 18:17
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