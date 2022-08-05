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Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Victor Nelsson’un yerine 2 isim geliyor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Victor Nelsson'un yerine 2 isim geliyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde üst üste bombaları patlatan sarı kırmızılılar, transferde yeniden atağa kalktı. Cimbom'da büyük bir transfer operasyonu daha kapıda. Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un yerine 2 flaş ismi getirme kararı aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.08.2022- 06:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 06:41
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