Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Victor Nelsson’un yerine 2 isim geliyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Transfer diğer takımlara kıyasla daha ağır giden sarı kırmızılılar, son günlere doğru gaza bastı. Cimbom, üst üste hamlelerini yaparak kadrosundaki eksikleri tamamlamak istiyor. Aslan, dört bir koldan transfer operasyonunu yürütüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarına devam ediyor. Galatasaray, bu transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Cimbom, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinde de son aşamaya geldi. Aslan, 2 futbolcuyu kadrosuna katması durumunda transferin büyük bölümünü tamamlayacak. Yapacağı hamlelerle sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Dursun Özbek ve yönetiminin son hedefi ise stoper takviyesi olacak. Stoper transferinde Victor Nelsson'un durumu da belirleyici rol olacak. Sabah'ın haberine göre, Sevilla'dan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray'ın Nelsson için tok satıcıyı oynaması İspanyollar'ı köşeye sıkıştırdı. Sevilla 15-17 milyon Euro arasında ikinci bir teklifle işi bitirebilir. Victor Nelsson'un satışı halinde iki stoper takviyesi yapılacak. Danimarkalı oyuncunun boşluğunu Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve bonservisi elinde olan Denayer dolduracak. Kaan için İtalyanlar'ın istediği 5 milyon Euro'yu Nelsson karşılayabilir. KAAN AYHAN KİMDİR? 10 Kasım 1994 doğumlu olan Kaan Ayhan, Almanya'da dünyaya geldi. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 49 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu Sassuolo formasıyla geçen sezon çıktığı 24 maçta 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Kaan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Yıldız ismin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Defans oyuncusu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir. JASON DENAYER KİMDİR? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jason Denayer, 35 kez Belçika Milli Takım forması giydi. Denayer 35 maçta 1 kez de gol atmayı başardı. Denayer Galatasaray'da 2 kupa kazanmıştı. 26 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca Manchester City, Celtic, Sunderland ve Olimpik Lyon formaları giydi. Denayer geçtiğimiz sezon Olimpik Lyon formasıyla 21 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Denayer'in güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.