Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao'nun tek golüyle mağlup eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. İç transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda herkes kadro dışı bırakılan Martin Linnes'in ayrılığ��nı beklerken, teknik direktör Fatih Terim'in iki yıldızın ayrılığına onay verdiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





