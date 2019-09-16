16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao'nun tek golüyle mağlup eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. İç transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda herkes kadro dışı bırakılan Martin Linnes'in ayrılığ��nı beklerken, teknik direktör Fatih Terim'in iki yıldızın ayrılığına onay verdiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 08:03
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Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Galatasaray'da Ocak ayında 2 yıldızla yolların ayrılması gündeme geldi.

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Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Transferin son gününde dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferini duyuran sarı-kırmızılılar, Lemina, Andone, Babel, Seri ve Nzonzi gibi Avrupa piyasasında ismini duyurmuş yıldızlara imza attırdı.

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Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray alternatifi bol bir kadro kurmuş ve iddiasını konuşturmuştu.

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Galatasaray'da iki yıldızla yollar ayrılıyor! Herkes Linnes'i beklerken...

Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kalırken sarı-kırmızılı takım 7 puan toplarken 5 puan kaybı yaşadı.

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