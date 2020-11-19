Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Ali Akman'da son nokta koyuldu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası tüm dikkatleri toplayan 18 yaşındaki Ali Akman, Avrupa ve Süper Lig'in dev kulüpleri tarafından takip ediliyor. Genç yıldızın amcası olan Ayhan Akman, transfer iddialarına son noktayı koydu.