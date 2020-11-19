19 Kasım 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Ali Akman'da son nokta koyuldu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası tüm dikkatleri toplayan 18 yaşındaki Ali Akman, Avrupa ve Süper Lig'in dev kulüpleri tarafından takip ediliyor. Genç yıldızın amcası olan Ayhan Akman, transfer iddialarına son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:01
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Ali Akman, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni.

  • 3
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Fanatik'te yer alan habere göre Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

  • 4
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi.

  • 5
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Tekliflere cevap veren Ayhan Akman, "Fatih hocaya sözümüz var..." ifadesini kullandı. Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör