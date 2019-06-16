17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!
Diagne'yi göndermek isteyen ve yerine Ada'dan dünya yıldızı golcüyü getirmek için Abdurrahim Albayrak'ı görevlendiren Galatasaray'da Belhanda'ya gelen tekliflerin ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız orta saha ile prensipte anlaştı.
Giriş Tarihi: 16.06.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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