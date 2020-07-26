26 Temmuz 2020, Pazar

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolcuları Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda gelecek sezon da takımda kalacağı konuşulan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:12
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu sezon Süper Lig'i 6. bitirerek adeta hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kiralık olarak dahil ettiği Jean-Michael Seri ve Mario Lemina arasından birinin takımda kalması bekleniyordu.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

Lemina'nın sık sık sakatlık yaşaması ve Seri'nin yükselen form grafiğiyle birlikte o isim Fildişili yıldız olmuştu.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'da 29 yaşındaki yıldız için alınan karar tekrar masaya yatırıldı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

SAVUNMADA ZAYIF KALDI!

Jean-Michael Seri'nin 6 numara pozisyonunda savunmada zayıf kalmasının Antalyaspor maçında da ortaya çıkmasıyla birlikte tecrübeli futbolcunun geleceği sorgulanmaya başlandı.

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