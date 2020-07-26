Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolcuları Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda gelecek sezon da takımda kalacağı konuşulan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...