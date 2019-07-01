01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Yeni sezonda yarışacağı üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini duyuran sarı-kırmızılılar; Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferlerinde de mutlu sona yakın. İç transferde de çalışmalarını sürdüren ve takımdaki yabancı sayısını düşürmeye çalışan Cimbom'da yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:07
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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Üç kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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