01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor
Yeni sezonda yarışacağı üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini duyuran sarı-kırmızılılar; Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferlerinde de mutlu sona yakın. İç transferde de çalışmalarını sürdüren ve takımdaki yabancı sayısını düşürmeye çalışan Cimbom'da yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:07
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