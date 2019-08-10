10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen ve her konuda anlaşma sağladığı Radamel Falcao transferini duyurmaj için gün sayıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'un transferini bitirmek için Fransa'ya gittiği Falcao için görülmemiş bir imza töreni düzenlenecek. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 11:04
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