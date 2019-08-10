10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen ve her konuda anlaşma sağladığı Radamel Falcao transferini duyurmaj için gün sayıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'un transferini bitirmek için Fransa'ya gittiği Falcao için görülmemiş bir imza töreni düzenlenecek. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 11:04
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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini sonlandırmasına saatler kaldı.

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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

Dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı oyuncunun transfer görüşmelerinde kilit rol oynayan menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya uçtu.

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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

Sarı-kırmızılı yönetim, şimdi Monaco'da pazarlıklara son şeklini vermek için uğraşan Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'tan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

YENİ KAPTAN BELLİ

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Monaco'dan ayrılacağı kesin gibi. Öyle ki tecrübeli forvet oyuncusunun yerine stoper Kamil Glik'in kaptanlığı üstleneceği belirtildi.

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Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni!

Polonya basını "Kamil Glik, Galatasaray'a gidecek Falcao'nun yerine Monaco'nun yeni kaptanı oldu" yazdı.

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