10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satarak transfer için bütçe yaratmayı planlıyor. Senegalli golcü için Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün son olarak Aston Villa ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diagne, Galatasaraylıları kızdıran ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:24
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