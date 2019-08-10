10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satarak transfer için bütçe yaratmayı planlıyor. Senegalli golcü için Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün son olarak Aston Villa ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diagne, Galatasaraylıları kızdıran ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:24
  • 1
  • 17
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken Diagne krizi yaşanıyor.

  • 2
  • 17
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Diagne için, şampiyon olunduktan sonra 3 milyon Euro daha ödenmişti.

  • 3
  • 17
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Senegalli golcü 30 golle ligi gol kralı olarak tamamlasa da, Galatasaray performansıyla bekleneni verememişti.

  • 4
  • 17
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Sarı-kırmızılılar Diagne'yi en az 10 milyon Euro'ya satarak transferde kaynak oluşturmak amacındaydı.

  • 5
  • 17
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Aston Villa'ya gideceği söylenen Diagne'nin bu transferi de yatınca Galatasaray'da işler değişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör