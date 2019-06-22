23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

2018 - 2019 sezonunda iki kupa kaldıran ve gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünya yıldızlarını listesine alan sarı kırmızılı ekip şimdide Manchester City'nin yıldızını listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 07:59
  • 1
  • 10
Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

Son olarak İngiliz basınında çıkan haberde, Manchester City forması giyen Fabian Delph ile sarı-kırmızılıların ilgilendiği yazıldı.

  • 2
  • 10
Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

Manchester City'nin İngiliz orta saha oyuncusunu takımdan göndermek istediği ve tüm transfer tekliflerine açık olduğu kaydedildi.

  • 3
  • 10
Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

Delph'in de EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı forması giyebilmek için düzenli olarak oynayabileceği bir takım istediği aktarıldı.

  • 4
  • 10
Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

Bu sezon tüm resmi maçlarda sadece 13 kez oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun satışının yakında gerçekleşeceği de eklendi.

  • 5
  • 10
Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...

City'de orta sahada bol alternatifin olması da tecrübeli yıldıza ayrılık kapısını açtı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör