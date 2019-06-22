23 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Fabian Delph sürprizi...
2018 - 2019 sezonunda iki kupa kaldıran ve gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünya yıldızlarını listesine alan sarı kırmızılı ekip şimdide Manchester City'nin yıldızını listesine aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 07:59
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