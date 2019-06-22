22 Haziran 2019, Cumartesi
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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Adı bir süredir transfer haberleriyle anılan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi. İşte transferden Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen bonservis bedeli.
Giriş Tarihi: 22.06.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 19:25
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