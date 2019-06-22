22 Haziran 2019, Cumartesi

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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Adı bir süredir transfer haberleriyle anılan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi. İşte transferden Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen bonservis bedeli.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 19:25
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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon tamamladığı sezonun ardından transferde de girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini kısa bir süre içinde resmen açıklanması beklenen sarı kırmızılılar Ever Banega ve Vedat Muriç'i renklerine bağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'da taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan ve takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne'nin yeni adresi de belli oldu.

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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllık 4 milyon euroya anlaşmaya vardı.

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Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...

Sarı kırmızılıların devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teklif yaptı.

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