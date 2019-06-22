23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray o ismi istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirme gayretinde olan Cimbom için transferde sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 09:50
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Galatasaray o ismi istiyor!

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla kulüpler girişimlerini hızlandırdı.

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Galatasaray o ismi istiyor!

Son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray o ismi istiyor!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-kırmızılılar önümüzdeki gelecek sezon için kolları sıvadı.

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Galatasaray o ismi istiyor!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Galatasaraylı kurmaylar, transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ilerliyor.

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Galatasaray o ismi istiyor!

Transferde hata şansı kalmayan Aslan bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

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