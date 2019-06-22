Galatasaray o ismi istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirme gayretinde olan Cimbom için transferde sürpriz bir isim ortaya atıldı.