23 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray o ismi istiyor!
Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirme gayretinde olan Cimbom için transferde sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 22.06.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 09:50
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