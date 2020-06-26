26 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Daha önce bir çok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yeninden karşı karşıya. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla transfer politikası izleyen sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 26.06.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 06:38
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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.

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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.

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Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.

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