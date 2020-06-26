Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Daha önce bir çok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yeninden karşı karşıya. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla transfer politikası izleyen sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar