25 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. En zorlu sınavına çıkacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Başakşehir karşısında eli kolu resmen bağlı. İşte Terim'in Başakşehir maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 19:09
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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sezonun en kritik deplasmanı öncesi Galatasaray'da kadro belirsizliği yaşanıyor.

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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Teknik Direktör Fatih Terim, eksiklerin çokluğu nedeniyle Başakşehir maçı öncesi ideal 11'ini kurmakta zorlanıyor.

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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Tecrübeli teknik adamın çözmeye çalıştığı ilk konu; ileri uçtaki eksiklik. Falcao ve Andone, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.

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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim'in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarak görev yapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.

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Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Sol kanatta Onyekuru'dan doğacak boşluğa Ömer Bayram geçecek. Sağda Feghouli'nin yeri garanti.

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