Galatasaray'da kadro operasyonu! İşte Fatih Terim'in Başakşehir 11'i

Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim'in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarak görev yapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.