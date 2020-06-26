Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera'nın şokunu yaşıyor. Tüm transfer planları değişen sarı-kırmızılı ekip, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldivenin yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. Tecrübeli eldiven, kasım ayında kaleye geçmeyi hedefliyor.