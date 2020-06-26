26 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera'nın şokunu yaşıyor. Tüm transfer planları değişen sarı-kırmızılı ekip, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldivenin yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. Tecrübeli eldiven, kasım ayında kaleye geçmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 06:38
ABONE OL
  • 1
  • 7
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

  • 3
  • 7
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.

  • 4
  • 7
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

  • 5
  • 7
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör