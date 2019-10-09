Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Feghouli ve Babel'in performanslarından memnun olmayan teknik heyetin önceliği ise kanat transferi... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği etkili performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Henry Onyekuru için girişimlerine başlayan sarı-kırmızıl��lar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç yıldız için de harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





