09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Feghouli ve Babel'in performanslarından memnun olmayan teknik heyetin önceliği ise kanat transferi... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği etkili performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Henry Onyekuru için girişimlerine başlayan sarı-kırmızıl��lar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç yıldız için de harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar halen bekleneni verebilmiş değil.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray'da, özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Falcao şu ana dek beklentilerin çok altında kaldı.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Öte yandan kanat organizasyonlarında da başarısız bir grafik çizen Cimbom'da Terim devre arasında hızlı kanat oyuncularının alınmasına yönelik talimat vermişti.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da operasyon kapıda...

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek

Gençlerbirliği beraberliği sonrasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.

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