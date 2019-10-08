09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasında yaşanan gerilim sebebiyle çalkantılı günler geçiren sarı-kırmızılılarda iki kriz daha patlak verdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve Falcao detayı...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53
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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ağustos ayında oynanan Süper Kupa finalinden de galibiyetle ayrılarak üç kupayı birden müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao olmak üzere 14 ismi kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

2019/2020 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Süper Lig'in ilk 7 haftasını 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçen Cimbom, topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Şampiyonlar Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

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