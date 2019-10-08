Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasında yaşanan gerilim sebebiyle çalkantılı günler geçiren sarı-kırmızılılarda iki kriz daha patlak verdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve Falcao detayı...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





