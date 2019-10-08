09 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da çifte kriz! Radamel Falcao...
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasında yaşanan gerilim sebebiyle çalkantılı günler geçiren sarı-kırmızılılarda iki kriz daha patlak verdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve Falcao detayı...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53
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