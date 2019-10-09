09 Ekim 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Süper Lig'de geride kalan haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray'da sistem değişiyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımı değiştirmeye hazırlanan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yıldız isimleri tribüne göndermeyi planlıyor. İşte Galatasaray'daki yeni sistem ve Fatih Terim'in performanslarından memnun olmadığı için tribüne göndermeyi planladığı isimler...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:19
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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11'e neşteri vurmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne

Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakarlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.

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