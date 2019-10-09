09 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız tribüne
Süper Lig'de geride kalan haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray'da sistem değişiyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımı değiştirmeye hazırlanan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yıldız isimleri tribüne göndermeyi planlıyor. İşte Galatasaray'daki yeni sistem ve Fatih Terim'in performanslarından memnun olmadığı için tribüne göndermeyi planladığı isimler...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:19
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"