Beşiktaş ve Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak takas! Adem Ljajic ve Mbaye Diagne derken...

SERGEN YALÇIN, EMRE AKBABA'YI İSTİYOR!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Dorukhan'ın durumunu konuşan Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın "Dorukhan'ın eski performansına geri dönmesini en çok ben istiyorum. Ancak şu an için beklentilerin uzağında kaldı. Eğer takas yoluyla gidecek olursa, G.Saray'dan Diagne'yi değil, Emre Akbaba'yı isterim. Emre de orada fazla şans bulamıyor. Eğer böyle bir takasa sıcak bakılırsa, ben de onay verebilirim" dediği ifade edildi.